ВР підтримала звільнення від ПДВ постачання роботизованих комплексів в Україну

Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада ухвалила закон № 15259, який звільняє від податку на додану вартість операцій з постачання наземних безпілотних систем на територію України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.
Як зазначають у парламенті, це допоможе забезпечити Сили оборони наземними безпілотниками для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки.
Підтримали документ 294 народні депутати.
У пояснювальній записці документу йдеться, що НРК широко використовуються для розвідки, транспортування боєприпасів, евакуації поранених, виконання інженерних завдань та інших операцій у зоні бойових дій. При цьому командування Збройних Сил України наголошує на гострій потребі бойових військових частин у забезпеченні НРК, нестача яких знижує спроможності підрозділів з бойового застосування.
Прийняття законопроекту дозволяє задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні НРК, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання НРК для сил оборони.
- З початку 2026 року постачання наземних роботизованих комплексів у підрозділи ЗСУ фактично зупинилося. Причина – законодавча колізія: після того як з 1 січня завершилась дія пільги на ПДВ для електромобілів, під неї автоматично потрапили й НРК, які до цього постачали за тією самою нормою. Повітряні та морські безпілотники мають окрему пільгу – для наземних її не передбачили.
- Про необхідність термінового врегулювання питання ще в лютому заявила Українська рада зброярів. Тоді ж відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, Державної податкової служби та Агенції оборонних закупівель – всі сторони підтримали зміни до Податкового кодексу. Проте норма досі застрягла на рівні профільного комітету Верховної Ради.
- 15 травня відбулася повторна зустріч. 19 травня відповідний законопроєкт з’явився на сайті Ради.
