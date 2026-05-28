ВР підтримала звільнення від ПДВ постачання роботизованих комплексів в Україну

Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада ухвалила закон № 15259, який звільняє від податку на додану вартість операцій з постачання наземних безпілотних систем на територію України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.

Як зазначають у парламенті, це допоможе забезпечити Сили оборони наземними безпілотниками для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки.

Підтримали документ 294 народні депутати.

У пояснювальній записці документу йдеться, що НРК широко використовуються для розвідки, транспортування боєприпасів, евакуації поранених, виконання інженерних завдань та інших операцій у зоні бойових дій. При цьому командування Збройних Сил України наголошує на гострій потребі бойових військових частин у забезпеченні НРК, нестача яких знижує спроможності підрозділів з бойового застосування.

Прийняття законопроекту дозволяє задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні НРК, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання НРК для сил оборони.