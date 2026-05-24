Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Поліція розслідує смерть чоловіка у приміщенні ТЦК в Тернополі

46-річного жителя Тернополя доставили до ТЦК для уточнення облікових даних.

Фото: Нацполіція

У Тернополі поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у приміщенні ТЦК та СП. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Інцидент стався у суботу, 23 травня. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у вбиральні одного з ТЦК.

Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. За даними правоохоронців, у той же день його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

За попередньою інформацією, чоловік зайшов до вбиральні та ймовірно вчинив самогубство з використанням вогнепальної зброї.

Наразі поліція розслідує справу за статтею про самогубство та встановлює всі обставини події.

  • У Кривому Розі в приміщенні ТЦК помер чоловік, якого доставили туди як порушника військового обліку
  • Чоловік мав при собі документи щодо ймовірної онкології. ТЦК направило його на додаткове медичне обстеження. Втім в приміщенні ТЦК “самопочуття громадянина раптово погіршилось”.
