Поліція розслідує смерть чоловіка у приміщенні ТЦК в Тернополі

У Тернополі поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у приміщенні ТЦК та СП.
Про це повідомили в поліції Тернопільської області.
Інцидент стався у суботу, 23 травня. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у вбиральні одного з ТЦК.
Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. За даними правоохоронців, у той же день його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.
За попередньою інформацією, чоловік зайшов до вбиральні та ймовірно вчинив самогубство з використанням вогнепальної зброї.
Наразі поліція розслідує справу за статтею про самогубство та встановлює всі обставини події.
- У Кривому Розі в приміщенні ТЦК помер чоловік, якого доставили туди як порушника військового обліку
- Чоловік мав при собі документи щодо ймовірної онкології. ТЦК направило його на додаткове медичне обстеження. Втім в приміщенні ТЦК “самопочуття громадянина раптово погіршилось”.