На Хмельниччині під час перевірки документів чоловік напав на поліцейських, є загиблий і поранений

Правоохоронці встановлюють місцеперебування підозрюваного у нападі на поліцейських.

У селі Терлівка Летичівської громади Хмельниччини під час перевірки документів чоловік здійснив збройний напад на працівників поліції. Нападника розшукують.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, ще один отримав поранення.

Підозрюваний з місця події втік. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцеперебування та затримання.

У Хмельницькому районі введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області.

Обставини та мотиви злочину встановлюються.