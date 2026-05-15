Ексдепутата з Вінниччини підозрюють у збагаченні на 36 млн грн. Його затримали біля кордону

Його офіційні доходи, навіть разом із заощадженнями, дозволяли мати лише близько 5 мільйонів 300 тисяч гривень законних коштів.

Коли до фігуранта прийшли з обшуками, він намагався виїхати до Польщі

Поліцейські викрили колишнього депутата з Вінницької області в незаконному збагаченні на понад 36 млн грн, повідомили у Національній поліції.

Посадовець не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно.

Зокрема, посадовець не задекларував 62 земельні ділянки, чотири житлові будинки, 29 транспортних засобів, комплекси будівель і споруд автозаправних станцій, а також будівлю свинарного комплексу. 

Крім того, встановлено факти незаконного набуття активів. Лише протягом 2022 року депутат придбав 47 земельних ділянок, житловий будинок та три автомобілі бізнес-класу загальною вартістю майже 42 мільйони гривень. 

За інформацією слідства, обсяг прихованих активів перевищив 31 мільйон гривень, а вартість майна, набутого без підтверджених законних доходів, становить понад 36 мільйонів гривень.

Водночас його офіційні доходи, навіть разом із заощадженнями, дозволяли мати лише близько 5 мільйонів 300 тисяч гривень законних коштів.

Коли до фігуранта прийшли з обшуками, він намагався виїхати до Польщі, однак був затриманий неподалік державного кордону.

Наразі колишньому депутату повідомлено про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України) та у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України у редакції, чинній до 17 червня 2025 року). Санкції інкримінованих статей передбачають до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до незаконної схеми. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

