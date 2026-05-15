Закупівлі через систему DOT-Chain Defence тепер доступні для ДПСУ та Нацполіції

Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain Defence доступні для Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“За ініціативи МВС Уряд ухвалив рішення про масштабування моделі цифрових оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence Агенції оборонних закупівель ДОТ”, – зазначив він.

Міністр підкреслив, що ця модель підтвердила свою ефективність під час пілотного проєкту в Національній гвардії, який тривав пів року.

“Її головний принцип – максимальна зручність, адресність і швидкість проведення закупівель продукції оборонного призначення вітчизняного виробництва”, – додав Клименко.

За його словами, ключова перевага системи – можливість для підрозділів самостійно формувати запити та оперативно отримувати замовлення напряму від верифікованих українських виробників.

Як повідомили в Агенції оборонних закупівель, фінансування закупівель для підрозділів системи МВС здійснюватиметься за рахунок бюджетних програм цього міністерства.

“DOT-Chain Defence вже майже рік використовується бойовими підрозділами Збройних Сил України для замовлення безпілотників та інших засобів. Саме результати роботи системи стали основою для масштабування маркетплейсу на бойові підрозділи системи МВС”, – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Впродовж шести місяців через систему було спрямовано понад 800 млн грн на закупівлю БпЛА, роботизованих комплексів, засобів РЕБ та НРК для 14-ти підрозділів Нацгвардії, зокрема корпусів "Азов" та "Хартія".

Проєкт продовжили до жовтня 2027 року і, крім НГУ, до нього долучили бойові підрозділи Державної прикордонної служби та Національної поліції. “Наше завдання – забезпечити, щоб бойові підрозділи отримували необхідне швидше, без зайвої бюрократії і максимально відповідно до реальних потреб на фронті”, – каже Клименко.