За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоЖиття
Спецтема
Defense Tech

Закупівлі через систему DOT-Chain Defence тепер доступні для ДПСУ та Нацполіції

"Ця модель підтвердила свою ефективність під час пілотного проєкту в Національній гвардії, який тривав пів року", заявив очільник МВС.

Закупівлі через систему DOT-Chain Defence тепер доступні для ДПСУ та Нацполіції
DOT-Chain Defence
Фото: Міноборони

Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain Defence доступні для Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“За ініціативи МВС Уряд ухвалив рішення про масштабування моделі цифрових оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence Агенції оборонних закупівель ДОТ”, – зазначив він.

Міністр підкреслив, що ця модель підтвердила свою ефективність під час пілотного проєкту в Національній гвардії, який тривав пів року. 

“Її головний принцип – максимальна зручність, адресність і швидкість проведення закупівель продукції оборонного призначення вітчизняного виробництва”, – додав Клименко.

За його словами, ключова перевага системи – можливість для підрозділів самостійно формувати запити та оперативно отримувати замовлення напряму від верифікованих українських виробників.

Як повідомили в Агенції оборонних закупівель, фінансування закупівель для підрозділів системи МВС здійснюватиметься за рахунок бюджетних програм цього міністерства.

“DOT-Chain Defence вже майже рік використовується бойовими підрозділами Збройних Сил України для замовлення безпілотників та інших засобів. Саме результати роботи системи стали основою для масштабування маркетплейсу на бойові підрозділи системи МВС”, – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Впродовж шести місяців через систему було спрямовано понад 800 млн грн на закупівлю БпЛА, роботизованих комплексів, засобів РЕБ та НРК для 14-ти підрозділів Нацгвардії, зокрема корпусів "Азов" та "Хартія". 

Проєкт продовжили до жовтня 2027 року і, крім НГУ, до нього долучили бойові підрозділи Державної прикордонної служби та Національної поліції. “Наше завдання – забезпечити, щоб бойові підрозділи отримували необхідне швидше, без зайвої бюрократії і максимально відповідно до реальних потреб на фронті”, – каже Клименко.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies