В Україні до 15 років позбавлення волі за держзраду засудили прикордонника, який здавав ворогу місця дислокації побратимів

В Україні військовослужбовця Держприкордонслужби засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби України однієї з військових частин Харківської області", – ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, у квітні 2025 року він встановив контакт із представником російських спецслужб через месенджер Telegram та надалі передавав координати місць дислокації підрозділів Сил оборони України.

Засуджений, зокрема, передавав інформацію про розташування військових підрозділів у Києві, а також у Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та Львівській областях. Дані надсилалися у вигляді координат і скріншотів із позначками на Google Maps.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та 1 травня 2026 року призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.