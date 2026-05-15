За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаПраво

В Україні до 15 років ув'язнення засудили ще одну російську агентку

Жінка "зливала" інформацію ворогу про блокпости, техніку та укріплення ЗСУ без будь-якої винагороди.

В Україні до 15 років ув'язнення засудили ще одну російську агентку
засудили російську агентку з Краматорська
Фото: Офіс генпрокурора

До 15 років ув’язнення в Україні засудили мешканку Краматорська, яка добровільно "зливала" ворогу інформацію про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину 36-річної мешканки Краматорська, яка передавала представнику армії рф інформацію про розташування та переміщення Сил оборони України у Краматорську", – зазначають у відомстві. 

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, у серпні 2025 року жінка познайомилась у соцмережі "Однокласники" з чоловіком, який представився військовослужбовцем ЗС РФ. Надалі спілкування продовжилось у Telegram. 

На прохання співрозмовника вона збирала та передавала інформацію про переміщення броньованої техніки українських військових у районі Краматорська. Також повідомляла про місця розташування мобільних блокпостів, окопів і бліндажів у місті та поблизу нього, позначаючи локації на електронній мапі.

Окрім самостійно зібраних даних, засуджена підтверджувала інформацію, яку ворог отримував від інших агентів. Це могло розширювати спектр ударів по населеному пункту.

Як додають в ОГП, жінка діяла без будь-якої винагороди. У суді свою вину вона не визнала.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies