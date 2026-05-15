Жінка "зливала" інформацію ворогу про блокпости, техніку та укріплення ЗСУ без будь-якої винагороди.

До 15 років ув’язнення в Україні засудили мешканку Краматорська, яка добровільно "зливала" ворогу інформацію про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину 36-річної мешканки Краматорська, яка передавала представнику армії рф інформацію про розташування та переміщення Сил оборони України у Краматорську", – зазначають у відомстві.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, у серпні 2025 року жінка познайомилась у соцмережі "Однокласники" з чоловіком, який представився військовослужбовцем ЗС РФ. Надалі спілкування продовжилось у Telegram.

На прохання співрозмовника вона збирала та передавала інформацію про переміщення броньованої техніки українських військових у районі Краматорська. Також повідомляла про місця розташування мобільних блокпостів, окопів і бліндажів у місті та поблизу нього, позначаючи локації на електронній мапі.

Окрім самостійно зібраних даних, засуджена підтверджувала інформацію, яку ворог отримував від інших агентів. Це могло розширювати спектр ударів по населеному пункту.

Як додають в ОГП, жінка діяла без будь-якої винагороди. У суді свою вину вона не визнала.