Чиновник Хмельницької міськради отримав 15 років тюрми за співпрацю з Росією

Агент ФСБ Росії, якого СБУ викрила у Хмельницькому в червні 2024 року, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисником виявився керівник одного з відділів міської ради, який працював на російську спецслужбу.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як з’ясувало слідство, чиновник збирав для росіян інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських захисників на території західного регіону. Найбільше рашистів цікавили дані про Сили спеціальних операцій, протиповітряну оборону ЗСУ, а також співробітників Служби безпеки.

Посадовець використовував свій доступ до інформаційних баз міськради. Він узагальнював накопичені персональні дані українських воїнів у поіменні списки з адресами та номерами телефонів. Росіяни планували використати ці відомості для підготовки диверсій, терактів та інформаційних спецоперацій.

Крім цього, зловмисник самостійно намагався виявити позиції мобільних вогневих груп ППО та підприємства з виробництва українських дронів. Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він прямо зі свого робочого кабінету намагався передати розвідінформацію для ФСБ.

За матеріалами провадження, у 90-х роках зрадник закінчив московський технічний університет імені Баумана. На зустрічах випускників під час поїздок до Росії він потрапив у поле зору російської спецслужби. Після початку повномасштабної війни кадровий співробітник ФСБ зв’язався з чиновником і залучив його до співпраці. Під час обшуку в «крота» вилучили смартфон, з якого він контактував з російським куратором.