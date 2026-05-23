​Військових ТЦК, які побили ветерана з інвалідністю в Києві, переведуть до бойових підрозділів, - Сухопутні війська

Представників ТЦК та СП Шевченківського району Києва, винних в інциденті з ветераном Артемом Морозом, переведуть до бойових підрозділів.
Про це повідомило командування Сухопутних військ у Telegram.
"Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана ", – йдеться у повідомленні.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).
Потерпілого направили на судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих ушкоджень. Триває досудове розслідування.
Зазначається, що керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному зв’язку з постраждалим ветераном.
"Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана", – наголошується в повідомленні.
"Командування Сухопутних військ ЗСУ рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для ЗСУ", – заявили у Сухопутних силах.
- Інцидент стався 22 травня в Києві: ветерана війни Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги і має інвалідність, побили представники ТЦК під час заходів оповіщення у Шевченківському районі. Його дружину змусили видалити відеозапис. Київський міський ТЦК та СП підтвердив факт застосування сили й визнав, що такі дії "не можуть бути нічим виправдані". Учасників конфлікту та їхнє керівництво пообіцяли притягнути до відповідальності. Призначено службове розслідування, результати якого передадуть правоохоронцям.