​Військових ТЦК, які побили ветерана з інвалідністю в Києві, переведуть до бойових підрозділів, - Сухопутні війська

Представників ТЦК та СП Шевченківського району Києва, винних в інциденті з ветераном Артемом Морозом, переведуть до бойових підрозділів.

Про це повідомило командування Сухопутних військ у Telegram.

"Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана ", – йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Потерпілого направили на судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих ушкоджень. Триває досудове розслідування.

Зазначається, що керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному зв’язку з постраждалим ветераном.

"Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана", – наголошується в повідомленні.

"Командування Сухопутних військ ЗСУ рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для ЗСУ", – заявили у Сухопутних силах.