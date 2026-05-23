Росіяни 39 разів атакували позиції ЗСУ на фронті, 17 разів - на Покровському напрямку

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби агресор 39 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Нововасилівка, Бачівськ, Рогізне, Кисла Дубина, Волфине, Кореньок, Товстодубове, Будки, Заріччя, Уланове, на Чернігівщині – Хрінівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Есмань, Вільна Слобода, Лужки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку триває одне боєзіткнення з противником в районі Петро-Іванівки.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали три боєзіткнення у районах населених пунктів Зарічне, Діброва, Озерне, наразі триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське. 

На Оріхівському напрямку триває одна ворожа атака в районі Білогір’я.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

