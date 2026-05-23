Зеленський: Кожне послаблення санкцій проти Росії відкладає мир

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості санкційного тиску на країну-агресорку Росію.
Про це він сказав у відеозверненні.
"Треба, щоб усі форми санкцій проти Росії та її спільників працювали й надалі, і кожне послаблення санкцій послаблює також глобальну безпеку і відкладає мир", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що зараз українська сторона працює з європейськими партнерами щодо нових пакетів санкцій. Зеленський подякував партнерам за те, що українські пропозиції враховуються.
Зеленський нагадав, що підписав сьогодні український пакет санкцій - проти російських військових, які причетні до ракетних і дронових ударів по Україні.
"Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо й нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні", - додав президент.
- Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії послабив санкції проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, яке виготовили з російської нафти у третіх країнах (зокрема, в Індії і Туреччині).
- Схоже рішення щодо російської нафти раніше ухвалили США. Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про чергове продовження санкційного послаблення, яке дозволяє купувати російську нафту в морі. Також у березні США дозволили індійським нафтопереробникам купувати заблоковану в морі російську нафту, що зіграло на руку Кремлю.