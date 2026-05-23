Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Зеленський: Кожне послаблення санкцій проти Росії відкладає мир

Президент анонсував нові наші санкційні рішення - "як далекобійні, так і юридичні".

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості санкційного тиску на країну-агресорку Росію.

Про це він сказав у відеозверненні

"Треба, щоб усі форми санкцій проти Росії та її спільників працювали й надалі, і кожне послаблення санкцій послаблює також глобальну безпеку і відкладає мир", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що зараз українська сторона працює з європейськими партнерами щодо нових пакетів санкцій. Зеленський подякував партнерам за те, що українські пропозиції враховуються.

Зеленський нагадав, що підписав сьогодні український пакет санкцій - проти російських військових, які причетні до ракетних і дронових ударів по Україні.

"Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо й нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні", - додав президент. 

  • Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії послабив санкції проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, яке виготовили з російської нафти у третіх країнах (зокрема, в Індії і Туреччині). 
  • Схоже рішення щодо російської нафти раніше ухвалили США. Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про чергове продовження санкційного послаблення, яке дозволяє купувати російську нафту в морі. Також у березні США дозволили індійським нафтопереробникам купувати заблоковану в морі російську нафту, що зіграло на руку Кремлю.
