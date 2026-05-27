ОГП: експоліцейського судитимуть за привласнення майже 2,5 млн грн речових доказів

Зникнення коштів виявили після звільнення правоохоронця у серпні 2024 року.

Фото: Офіс генпрокурора

Колишнього старшого слідчого одного з підрозділів поліції Хмельницької області судитимуть за заволодіння майже 2,5 млн грн, які були речовими доказами у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексслідчого ГУНП в Хмельницькій області. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також підміну арештованого майна, яке було йому ввірене.

За даними слідства, у січні 2024 року правоохоронець увійшов до складу слідчої групи, яка здійснювала досудове розслідування. Під час обшуку в помешканні приватного підприємця було вилучено 40 тис. доларів США, 20 тис. євро та 112 тис. грн. Загалом близько 2,5 млн грн у перерахунку.

Гроші були оглянуті та задокументовані, після чого слідчий мав передати їх на зберігання до банківської установи. Однак, за даними прокуратури, цього він не зробив.

Зникнення коштів виявили після його звільнення у серпні 2024 року. Після повідомлення про проведення позапланової інвентаризації чоловік намагався повернути гроші, однак на купюрах уже були інші серійні номери.

