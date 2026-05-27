ОГП: російському судді повідомили про підозру за незаконний вирок українському військовополоненому

Після того, як український військови потрапив у полон РФ, російський суд незаконно засудив його до 15 років позбавлення волі.

Судді 2-го Західного окружного військового суду РФ отримав підозру за незаконний вирок українському військовополоненому.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задокументовано новий воєнний злочин росії", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, суддя 2-го Західного окружного військового суду РФ ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому – бійцю 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Відомо, що український військовий потрапив у полон у жовтні 2024 року. Після цього російський суд засудив українського захисника до 15 років позбавлення волі, фактично за участь у міжнародному збройному конфлікті на боці України. 

"Підозрюваний проігнорував вимоги міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Судді рф повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – наголосили у генпрокуратурі.

