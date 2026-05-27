Командира роти і старшину бригади затримали за підозрою в вимаганні хабаря у підлеглого

Суд обрав їм запобіжний захід – утримання під вартою. 

Один з підозрюваних
Фото: Офіс генпрокурора

Командиру роти і старшині бригади оголосили підозри в вимаганні коштів з військового. За інформацією Офісу генпрокурора, в Дніпропетровській області двоє військових вимагали в підлеглого 200 000 гривень за неповідомлення командування про нібито вживання ним алкоголю на службі.

За таку суму вони обіцяли вирішити питання без службового розслідування і дисциплінарної відповідальності. Згодом розмір неправомірної вигоди зменшили до ста тисяч. 

"Передати гроші пропонували через поштового перевізника. 23 травня після отримання відправлення підозрюваних затримали", – йдеться у повідомленні. 

Підозра оголошена за ч. 3 статті 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.

