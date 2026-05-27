Головне за ніч та ранок середи, 27 травня: масований удар по Чернігову, майже 300 боєзіткнень, атака на Таганрог і Воронеж

Нічна повітряна атака, 296 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Наслідки удару по Павлограду
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 296 боєзіткнень, більше 50 - на Покровському напрямку.

Ворог також активний на Гуляйпільському (35 штурмів) і Костянтинівському (26) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1000 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 358 950 військових.

Росія вночі 17 травня завдала масованого удару по Чернігову. Пролунало не менше 15 вибухів.

Пошкоджено підприємство, повідомив голова МВА Дмитро Брижинський. Інформації про потерпілих немає.

На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БПЛА, повідомляє Міненерго.

Унаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Міненерго також повідомляє, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Росія вранці атакувала Павлоград. Люди не постраждали.

Загорілося майно приватного домоволодіння.

У ніч на 27 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Била з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово.

Зафіксовано влучання восьми ударних дронів на семи локаціях і падіння уламків ще на чотирьох. Про це повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Уночі 27 травня зазнали атаки також російські регіони і окуповані українські міста. OSINT-канал Exilenova повідомив, що вибухи лунали в Таганрозі, Воронежі, Донецьку, Сімферополі, Макіївці.

Кримська незаконна "влада" стверджує, що Севастополь був атакований дронами і ракетами. Пошкоджена будівля центрального банку.

У Таганрозі постраждали двоє людей. ASTRA пише, що, судячи з кадрів ураження, дим піднімається над авіаремонтним заводом.

