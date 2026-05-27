Сили оборони за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 358 950 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб
- танків – 11 955 (+1)
- бойових броньованих машин – 24 618 (+3)
- артилерійських систем – 42 790 (+39)
- РСЗВ – 1 805 (+1)
- засоби ППО – 1 397 (+0)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземні робототехнічні комплекси – 1 485 (+10)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307)
- крилаті ракети – 4 687 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 645 (+271)
- спеціальна техніка – 4 224 (+3).
Дані уточнюються.