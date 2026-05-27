Сили оборони за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 358 950 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб

танків – 11 955 (+1)

бойових броньованих машин – 24 618 (+3)

артилерійських систем – 42 790 (+39)

РСЗВ – 1 805 (+1)

засоби ППО – 1 397 (+0)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземні робототехнічні комплекси – 1 485 (+10)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307)

крилаті ракети – 4 687 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 645 (+271)

спеціальна техніка – 4 224 (+3).

Дані уточнюються.