Головне за вівторок, 26 травня: понад 230 боєзіткнень, конфіденційні перемовини в Берліні, зустріч Порошенка і Зеленського

Бойові дії на Донеччині, 232 бойових зіткнення, ворожі обстріли, військова допомога від Нідерландів, провал поправок щодо скасування пільгового ввезення посилок до 150 євро. Яким запам’ятається 1553-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 травня на фронті від початку доби відбулося 232 бойових зіткнення.

Найбільше боїв відбулось на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux, а також сучасні безпілотні системи. Це частина більшого пакета допомоги, який вже передали і ще передають.

Полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює Оперативну робочу групу з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів, наголосив, що "важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз. Тому швидкість - це ключ. Друге - ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання".

Сьогодні, 26 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

“Сьогодні в Києві саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи. Усі наші європейські сусіди представлені. Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь. Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України”, – написав президент.

Він зазначив, що Україна цінує кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знає, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви.

Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала «Європейська Солідарність» на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули", - написав Порошенко у фейсбуці.

Він наголосив, що в умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим.

"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", - додав Порошенко.

Як повідомлялося, президент провів зустріч із лідерами фракцій. Так, голова фракції "Голос" Олександра Устінова після зустрічі розповіла LB.ua, що розмова була "позитивною і конструктивною", а глава держави відповів на всі питання, які фракція підготувала заздалегідь.

Зеленський також провів закрите засідання фракції "Слуга народу".

26 травня Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів.

Зустріч відбувається на тлі загострення російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через заплановані авіаудари, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Умєров проведе переговори з радниками з нацбезпеки країн групи E3 (Німеччини, Франції та Великобританії).

МЗС Китаю у відповідь на погрози Москви масованими ударами по Києву закликало “відповідні сторони” утриматися від посилення бойових дій.

Про це заявила речниця китайського відомства Мао Нін під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Чи Пекін буде евакуйовувати дипломатів свого посольства з Києва – не відомо.

“Позиція Китаю в питанні української кризи (війну РФ проти України) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту”, – сказала Мао на прохання прокоментувати нові погрози Москви щодо масованих ракетних атак на cтолицю.

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оцінку ефективності митниці з поправками, що скасовували пільгове ввезення посилок до 150 євро. Спершу депутати не підтримали поправки, а потім "провалили" й сам законопроєкт – за нього віддали голоси лише 127 нардепів, забракло підтримки і для відправки на повторне читання. Закон відхилено.

Податкові поправки до другого читання додали в порушення регламенту, повідомив перед голосуванням народний депутат і перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. Водночас голова податкового комітету Данило Гетманцев закликав парламентарів ухвалити цей законопроєкт, заявивши, що він є "вимогою білого бізнесу". Проте після того, як з нього виключили правки про скасування пільгового розмитнення, Гетманцев закликав не ухвалювати його в цій редакції.

Перед судом постане керівниця однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її обвинувачують у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам, повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у грудні 2025 року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

У січні 2026 року керівниці фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.

НАБУ не називає прізвища підозрюваної, однак із матеріалів справи зрозуміло, що це - Юлія Тимошенко.

