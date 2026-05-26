СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони України відбили понад 230 ворожих атак на фронті від початку доби

Найбільше боїв відбулось на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Сили оборони України відбили понад 230 ворожих атак на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 травня на фронті відбулося 232 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4583 дронів-камікадзе та здійснив 1864 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири КАБ, здійснив 71 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне. Два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Курилівка, Борова, Новоплатонівка. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя. 

На Слов’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Тихонівки.

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 25 окупантів та 8 поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, один засіб РЕБ, пошкоджено 12 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, три гармати та шість укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апаратів різних типів.

Реклама

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває один бій.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Щербаків та Білогір’я. 

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies