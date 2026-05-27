СБУ повідомила боснійському найманцю російської армії Давору Савичичу про підозру у катуванні цивільних під Києвом

Слідство встановило, що його загін діяв у Бучанському районі Київської області у лютому–квітні 2022 року.

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру 46-річному Давору Савичичу — громадянину Боснії і Герцеговини та РФ, який, за даними слідства, воював на боці Росії та причетний до катувань цивільних під час окупації Київської області у 2022 році, повідомляє СБУ.

За версією слідства, наприкінці 2021 року Савичич приєднався до російської приватної військової компанії «Редут» та займався вербуванням найманців до загону «Волки». У лютому–квітні 2022 року цей підрозділ діяв у складі угруповання військ РФ «Восток» на території Вишгородського та Бучанського районів.

Слідчі встановили, що база загону розташовувалася у лісі між селами Шибене та Красний Ріг Бучанського району.

За даними СБУ, у селі Федорівка Вишгородського району Савичич наказав затримати 39-річного місцевого жителя, який переховувався в укритті від обстрілів. Чоловіка вивезли до лісового табору окупантів, де, за версією слідства, його били під час допитів, намагаючись змусити записати свідчення для російських пропагандистських медіа. Також, за матеріалами справи, потерпілого прив’язували до дерева разом із гранатою без чеки.

Слідство стверджує, що чоловіка сім днів утримували у ямі зі зв’язаними руками без їжі та води.

Окремо правоохоронці розслідують епізод із викраденням дружини учасника АТО у смт Іванків. За даними слідства, жінку три дні утримували у фургоні без опалення, їжі та світла. Під час допитів від неї вимагали повідомити місця перебування українських військових та дати інтерв’ю російським пропагандистам.

Після деокупації Київщини правоохоронці виявили тіло її чоловіка в одній із лісових ям поблизу бази окупантів. Осіб, причетних до його вбивства, слідство ще встановлює.

Савичичу інкримінують воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою. Також, за інформацією СБУ, він перебуває у полі зору Інтерполу та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини через участь у незаконних воєнізованих формуваннях під час воєн на Балканах.