30-річний чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та вчетверо перевищив дозволену швидкість.

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним 30-річного водія Audi Q5 у смертельній ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Аварія сталася у квітні 2024 року на Слов’янській набережній в Ужгороді.

Прокурор у суді довів, що чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та вчетверо перевищив дозволену швидкість - замість 40 км/год автомобіль рухався орієнтовно 160–170 км/год. Водій не впорався з керуванням, авто вилетіло за межі дороги та врізалося в дерево, після чого перекинулося.

Реклама

19-річний та 21-річний пасажири загинули на місці. Ще двоє людей, серед яких 16-річний неповнолітній, дістали тяжкі тілесні ушкодження.

Один із потерпілих підтвердив у суді, що перед аварією компанія разом із водієм вживала алкоголь і їздила містом на великій швидкості. Також експертиза встановила, що після ДТП у крові водія було 1,66 проміле алкоголю.

Сам обвинувачений заявляв, що не пам’ятає обставин аварії.

Суд призначив йому 10 років позбавлення волі та на 8 років заборонив керувати транспортними засобами. Також засуджений має виплатити двом потерпілим по 400 тис. грн, а родинам загиблих - по 1 млн грн.