Водій, що спричинив смертельну ДТП в Харкові, рухався зі значним перевищенням швидкості

У Харкові затримали водія, який напередодні здійснив наїзд на двох пішоходів. Встановлено, що 38-річний керманич автомобіля Audi A4, рухався із суттєвим перевищенням допустимої швидкості.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець. Ще одна потерпіла — 17-річна дівчина — дістала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Після наїзду Audi зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який рухався позаду у попутному напрямку.

За даними слідства, водій Audi був тверезий.

"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження потерпілій (ч. 2 ст. 286 КК України). Водія вже затримали", - повідомили в прокуратурі.