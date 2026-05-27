У Житомирській області викрили схему привласнення 2,7 мільйона гривень бюджетних коштів під час виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Зазначається, що за результатами комплексних заходів затримано співвласницю приватної компанії, яка отримала замовлення на виконання підряду з будівництва. Відповідно до укладеної угоди, жінка, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, мала проконтролювати якість будівельних робіт та їхнє завершення в обумовлені строки.

"Замість цього вона «заплющила очі» на зрив термінів виконання замовлення і підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини", - зазначили в СБУ.

Також у процесі розслідування було встановлено, що підрядники використовували неякісні будматеріали, що призвело до повної непридатності об’єкта. Інженерно-технічна судова експертиза підтвердила неналежний технічний стан споруди.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість). Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.