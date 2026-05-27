Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Житомирщині викрили розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ

Затримано співвласницю приватної компанії, яка будувала об'єкт.

На Житомирщині викрили розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ
Фото: СБУ

У Житомирській області викрили схему привласнення 2,7 мільйона гривень бюджетних коштів під час виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Зазначається, що за результатами комплексних заходів затримано співвласницю приватної компанії, яка отримала замовлення на виконання підряду з будівництва. Відповідно до укладеної угоди, жінка, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, мала проконтролювати якість будівельних робіт та їхнє завершення в обумовлені строки.

"Замість цього вона «заплющила очі» на зрив термінів виконання замовлення і підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини", - зазначили в СБУ.

Також у процесі розслідування було встановлено, що підрядники використовували неякісні будматеріали, що призвело до повної непридатності об’єкта. Інженерно-технічна судова експертиза підтвердила неналежний технічний стан споруди.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість). Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies