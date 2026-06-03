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Вісім людей постраждали внаслідок атаки росіян по Дніпровському районі

Окупанти атакували логістичну компанію та склади торговельної мережі.

Вісім людей постраждали внаслідок атаки росіян по Дніпровському районі
Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року

В другій половині дня 3 червня, росіяни кілька разів атакували Дніпровський район. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок одного з ударів виникла масштабна пожежа. Зайнялись склади торговельної мережі.

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Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року
Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року

"Вже кілька годин вогонь приборкують понад 100 рятувальників. Працюють 40 одиниць техніки", - повідомили в ОВА.

Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року
Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року

Через атаку також постраждала логістична компанія. Там пожежу вже загасили. 

Вісім людей дістали поранення. Семеро з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

Як повідомив Володимир Зеленський, росіяни били шахедами та балістикою.

  • Упродовж дня, 3 червня, російські окупанти понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою. Дванадцять людей поранені.
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