Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року

В другій половині дня 3 червня, росіяни кілька разів атакували Дніпровський район. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок одного з ударів виникла масштабна пожежа. Зайнялись склади торговельної мережі.

Реклама

Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року

"Вже кілька годин вогонь приборкують понад 100 рятувальників. Працюють 40 одиниць техніки", - повідомили в ОВА.

Наслідки атаки по Дніпровському районі 3 червня 2026 року

Через атаку також постраждала логістична компанія. Там пожежу вже загасили.

Вісім людей дістали поранення. Семеро з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

Як повідомив Володимир Зеленський, росіяни били шахедами та балістикою.