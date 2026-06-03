В другій половині дня 3 червня, росіяни кілька разів атакували Дніпровський район. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок одного з ударів виникла масштабна пожежа. Зайнялись склади торговельної мережі.
"Вже кілька годин вогонь приборкують понад 100 рятувальників. Працюють 40 одиниць техніки", - повідомили в ОВА.
Через атаку також постраждала логістична компанія. Там пожежу вже загасили.
Вісім людей дістали поранення. Семеро з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.
Як повідомив Володимир Зеленський, росіяни били шахедами та балістикою.
- Упродовж дня, 3 червня, російські окупанти понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою. Дванадцять людей поранені.