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СЗРУ: РФ ухвалила закон про арешт майна за публічну критику влади

Адміністративне переслідування стосується тих росіян, які перебувають закордоном.

СЗРУ: РФ ухвалила закон про арешт майна за публічну критику влади
Фото: glavcom.ua

В Росії ухвалили закон про заочне адміністративне переслідування громадян, що перебувають за кордоном, та арешт їхнього майна за публічну критику російської влади. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

До переліку «правопорушень» увійшли заклики до санкцій, зловживання свободою масової інформації, публічне ототожнення дій та рішень керівництва СРСР і нацистської Німеччини та інші. 

"Документ розширює перелік підстав для переслідування релокантів, деталізує механізми конфіскації їхніх активів та легалізує заочний розгляд таких адміністративних справ", - повідомили в розвідці.

За даними розвідки, з початку повномасштабного вторгнення з Росії виїхали й залишаються за кордоном від 600 до 900 тис. росіян. Станом на травень 2026 року Кремль уже заніс до офіційного реєстру «іноагентів» понад 1200 фізичних та юридичних осіб. 

  • СЗР: у Росії зростає запит на повернення іноземних компаній на тлі економічної ізоляції. Понад 50% росіян хотіли б повернення іноземних компаній на ринок. 
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