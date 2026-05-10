Понад 50% росіян хотіли б повернення іноземних компаній на ринок.

Росія дедалі сильніше відчуває наслідки міжнародної ізоляції, що посилилася після початку повномасштабної війни проти України, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Ринок РФ, який раніше характеризувався широкою присутністю міжнародних брендів, нині функціонує в умовах обмеженого вибору, зростання цін та активного використання паралельного імпорту.

За даними опитування асоціації "Група 7/89", понад 56% громадян Росії хотіли б повернення іноземних компаній на ринок. Найбільший попит фіксується на автомобільні бренди, продукцію кіноіндустрії, програмне забезпечення та товари повсякденного вжитку.

Особливо відчутні наслідки спостерігаються у технологічному секторі після виходу з ринку таких компаній, як Microsoft, Oracle, Adobe та Autodesk. Це призвело до зростання вартості програмних продуктів, зниження конкуренції та вимушеного переходу бізнесу на обмежені або альтернативні рішення.

У споживчому сегменті також фіксується подорожчання продуктів харчування, косметики та побутової техніки через ускладнену логістику та паралельний імпорт. Частина російських споживачів визнає відсутність повноцінних аналогів західних товарів.

Соціологічні дослідження свідчать про різницю у ставленні до ситуації між різними групами населення. Найбільше повернення міжнародного бізнесу підтримує молодь віком 18–29 років (84%), тоді як старші вікові групи демонструють більш стриману позицію. Також у великих містах запит на повернення іноземних компаній значно вищий, ніж у регіонах.

Аналітики зазначають, що поточна ситуація є наслідком довготривалої геополітичної ізоляції, яка впливає на структуру російського ринку та рівень споживання.

Збереження нинішнього курсу РФ може й надалі посилювати дефіцит конкурентних продуктів та залежність від обмежених внутрішніх і альтернативних зовнішніх постачальників.