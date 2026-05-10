Катар активно працює за лаштунками переговорного процесу між США та Іраном.

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф провели зустріч із прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахман аль-Тані, під час якої сторони обговорили можливу угоду між США та Іраном.

Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, Вашингтон і Тегеран нині ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму, який має передбачати припинення війни та створити основу для подальших детальних переговорів між сторонами.

Катар відіграє важливу роль у дипломатичному посередництві. Хоча офіційним посередником від початку конфлікту виступав Пакистан, катарська сторона активно працювала за лаштунками переговорного процесу.

За інформацією джерел Axios, головною темою зустрічі Рубіо, Віткоффа та Прем’єра Катару стали шляхи досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який міг би покласти край війні.

Одне із джерел повідомило, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія нині координують зусилля для досягнення домовленостей між США та Іраном.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди", – цитує Axios.