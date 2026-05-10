«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
ГоловнаСвіт

Axios: Рубіо і Віткофф обговорили прем'єр-міністром Катару угоду з Іраном

Катар активно працює за лаштунками переговорного процесу між США та Іраном.

Axios: Рубіо і Віткофф обговорили прем'єр-міністром Катару угоду з Іраном
Віткофф і Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф провели зустріч із прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахман аль-Тані, під час якої сторони обговорили можливу угоду між США та Іраном. 

Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, Вашингтон і Тегеран нині ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму, який має передбачати припинення війни та створити основу для подальших детальних переговорів між сторонами.

Катар відіграє важливу роль у дипломатичному посередництві. Хоча офіційним посередником від початку конфлікту виступав Пакистан, катарська сторона активно працювала за лаштунками переговорного процесу.

За інформацією джерел Axios, головною темою зустрічі Рубіо, Віткоффа та Прем’єра Катару стали шляхи досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який міг би покласти край війні.

Одне із джерел повідомило, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія нині координують зусилля для досягнення домовленостей між США та Іраном.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди", – цитує Axios.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies