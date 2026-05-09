Японія може направити урядовців до Росії наприкінці травня

Kyodo повідомило, що уряд Японії планує направити делегацію фірм до Москви для обговорення економічних питань в очікуванні закінчення війни в Україні. Міністри цю інформацію спростували.

Японія може направити урядовців до Росії вже наприкінці травня для підтримання діалогу з Москвою, аби сприяти японським компаніям, які все ще там працюють.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство з питань торгівлі країни.

Японські урядовці зараз планують поїздку, до якої можуть приєднатися представники відповідних компаній.

“Необхідно захистити активи японських компаній, які залишаються в Росії”, – йдеться у дописі міністерства.

Вчора японське інформаційне агентство Kyodo повідомило, що уряд Японії планує направити делегацію фірм до Росії для обговорення економічних питань в очікуванні закінчення війни в Україні.

Міністерство торгівлі спростувало цю інформацію, заявивши, що Японія продовжуватиме координувати дії з країнами “Групи семи” (G7) щодо санкцій проти Росії. Також урядовці зазначили, що “поточна ситуація не дозволяє шукати нові форми співпраці з Москвою”.