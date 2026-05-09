У Мексиці хочуть скоротити навчальний рік через Чемпіонат світу з футболу та спеку

Відповідна заява міністра освіти країни Маріо Дельгадо викликала хвилю критики.

У Мексиці хочуть скоротити навчальний рік через Чемпіонат світу з футболу та спеку
Фото: EPA/UPG

У Мексиці навчальний рік завершиться раніше на більше, ніж на місяць, оскільки країна готується до проведення Чемпіонату світу з футболу посеред значної спеки.

Про це повідомляє DW.

Відповідна заява міністра освіти країни Маріо Дельгадо викликала хвилю критики на тлі побоювань щодо впливу на освіту та занепокоєння батьків, яким доведеться шукати альтернативний догляд за дітьми.

Водночас президентка Клаудія Шейнбаум, схоже змінила позицію, заявивши, що такий графік був лише пропозицією. Однак Дельгадо наполіг на своєму під час заходу в північному штаті Сонора.

“Ми збираємося завершити навчальний рік 5 червня, тому що в багатьох штатах вже спостерігаються високі температури, а також є питання Чемпіонату світу”, – цитує його французьке інформаційне агентство AFP.

Згідно з графіком, запропонованим Дельгадо, навчальний рік закінчиться 5 червня, а не 15 липня. Міністр водночас відзначив, що влада розглядає можливість перенесення початку наступного навчального року, який наразі заплановано на 31 серпня.

Змінений розклад має вплинути лише на учнів державних шкіл, які становлять близько 90% учнів у Мексиці.

  • Мексика зараз переживає сильну спеку, температура в деяких частинах країни сягає 45 градусів за Цельсієм. Такі умови не є рідкісними, спека у країні зазвичай починає спадати в липні.
  • Мехіко, Монтеррей та Гвадалахара мають прийняти 13 матчів Чемпіонату світу з футболу, зокрема матч-відкриття у Мехіко 11 червня. Дострокове завершення навчального року може допомогти розвантажити дороги, оскільки до країни прибуде велика кількість уболівальників.
