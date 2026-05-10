WSJ: Ізраїль створив таємний форпост в іракській пустелі для підтримки атак проти Ірану

До початку операції проти Ірану база слугувала логістичним центром для ізраїльських ВПС.

Ізраїль перед початком війни проти Ірану створив секретний військовий форпост у західній частині Іраку, який використовувався для підтримки масштабної повітряної кампанії проти Тегерана.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з операцією.

За інформацією видання, база була побудована незадовго до початку бойових дій і слугувала логістичним центром для ізраїльських ВПС та місцем розміщення спецпризначенців. Там також перебували пошуково-рятувальні групи, готові евакуйовувати пілотів у разі збиття літаків над територією Ірану.

"Ізраїль створив цей об’єкт безпосередньо перед початком війни. На базі перебували спецпідрозділи та сили підтримки авіації", – пише WSJ із посиланням на співрозмовників.

За інформацією джерел, американська сторона знала про існування бази, однак не брала участі у його створенні чи захисті.

Секретна база могла бути викрита вже на початку березня. Іракські державні медіа повідомляли, що місцевий пастух звернув увагу на "незвичну військову активність" у пустелі, включно з польотами гелікоптерів.

Після цього іракське командування направило військових для перевірки району. Однак, як стверджують джерела WSJ, ізраїльські сили завдали авіаударів, щоб не допустити наближення іракських підрозділів до об’єкта.

Унаслідок атаки загинув один іракський військовослужбовець, ще двоє дістали поранення.

Заступник командувача Об’єднаного оперативного командування Іраку генерал-лейтенант Кайс аль-Мухаммадаві розкритикував інцидент: "Ця безрозсудна операція була проведена без координації чи дозволу", – заявив він.

Пізніше Багдад подав офіційну скаргу до ООН, заявивши, що до атаки були причетні "іноземні сили" та авіація. У документі відповідальність покладали на США, однак американські чиновники це заперечили.

Після сутички влада Іраку направила до району додаткові сили контртерористичної служби, яка раніше брала активну участь у боротьбі проти "Ісламської держави". Військові виявили ознаки присутності добре підготовлених підрозділів.

"Схоже, що на землі діяла певна сила, підтримувана з повітря, можливості якої перевищували потенціал наших підрозділів", – сказав аль-Мухаммадаві.

Іракська влада офіційно не підтвердила, чи знала про існування ізраїльської бази до інциденту.

За інформацією видання, форпост дозволив Ізраїлю значно скоротити відстань до театру бойових дій. Від території Ізраїлю до Ірану – близько 1600 кілометрів, тому наявність бази в іракській пустелі суттєво полегшувала проведення операцій, дозаправлення та можливі рятувальні місії.

На базі також перебували спецпризначенці ізраїльських ВПС, навчені діяти на території противника та проводити диверсійні операції.

Під час п’ятитижневої кампанії ізраїльська авіація завдала тисячі ударів по об’єктах на території Ірану.

Джерела WSJ зазначають, що ізраїльські сили навіть пропонували допомогу США після того, як американський винищувач F-15 був збитий поблизу Ісфахана. Втім, американські військові самостійно евакуювали двох льотчиків.

Експерти з безпеки зазначають, що західна пустеля Іраку давно використовується для прихованих військових операцій через малу кількість населення та складний рельєф.

Керівник дослідницького напряму Horizon Engage Майкл Найтс наголосив, що створення тимчасових баз перед масштабними операціями є "цілком нормальною практикою".

"Перед проведенням операцій завжди здійснюється розвідка та створюються подібні точки підтримки", – пояснив він.

За словами Найтса, місцеві жителі роками спостерігали дивну активність у пустелі – від бойовиків "Ісламської держави" до міжнародних спецпідрозділів – і навчилися триматися подалі від таких районів.