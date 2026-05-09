В Іспанії суд дозволив владі ввести примусовий карантин для пасажирів судна зі спалахом хантавірусу

Таким чином суд підтримав рішення Міністерства охорони здоров’я про примусову ізоляцію пасажирів після їхнього прибуття до країни.

Суд у Мадриді дозволив владі Іспанії запровадити обов’язковий карантин для 14 громадян країни, які перебувають на борту судна MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, передає El País.

Карантин триватиме щонайменше сім днів із можливістю продовження залежно від результатів спостереження. Людей розмістять в окремих палатах військового госпіталю Gómez Ulla у Мадриді. Вони проходитимуть ПЛР-тести, а медики двічі на день перевірятимуть температуру та можливі симптоми, зокрема гарячку, кашель, задишку, біль у м’язах, блювання чи діарею.

Іспанська влада також попередила про штрафи у разі порушення карантину. Раніше міністерка оборони Маргарита Роблес заявляла, що ізоляція буде добровільною, однак уряд згодом ухвалив рішення зробити її обов’язковою через ризики для громадського здоров’я.

За даними уряду, жоден із пасажирів наразі не має симптомів хвороби. Влада наголошує, що ситуація перебуває під контролем, а ризик поширення інфекції серед населення низький, оскільки хантавірус не передається від людей без симптомів.