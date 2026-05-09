Генерал Бундесверу: Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки в Європі

Президент Федеральної академії політики безпеки ФРН (BAKS), генерал-майор Бундесверу Вольф-Юрґен Шталь в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Росія на осяжну перспективу залишається найбільшою загрозою для безпеки в Європі.

"Федеральний уряд чітко усвідомлює: ми маємо стати більш стійкими, зокрема до гібридних атак, які вже відбуваються. І маємо бути здатними до оборони, щоб через зміцнення обороноздатності запобігти відкритому військовому конфлікту, передусім із Росією", – сказав Шталь.

Він додав, що Україна вже зараз безпосередньо відчуває цю загрозу: "Україна відчуває це на власній шкурі, якщо можна так висловитися".

Генерал-майор також прокоментував "злам часів", проголошений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, зміна рамкових умов безпеки у Європі вже широко усвідомлена і сприйнята в Німеччині.

За словами президента BAKS, після початку повномасштабної війни РФ проти України у Німеччині змінилося саме сприйняття питань безпеки та оборони.

"Змінилося сприйняття таких понять, як обороноздатність, боєздатність або – термін, запроваджений нашим міністром, – "готовність до війни" (Kriegstüchtigkeit). Ці теми сьогодні перебувають у значно більшому фокусі уваги", – заявив він.