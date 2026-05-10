Bloomberg: танкер із катарським СПГ вперше від початку війни на Близькому Сході пройшов Ормузьку протоку

Пунктом призначення судна є Пакистан.

Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Танкер зі скрапленим природним газом (СПГ) із Катару вперше від початку загострення між США та Іраном пройшов через Ормузьку протоку. 

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані сервісів відстеження суден.

Йдеться про судно Al Kharaitiyat, яке було завантажене на експортному терміналі Рас-Лаффан на початку місяця. Наразі танкер уже вийшов з Ормузької протоки та перебуває в Оманській затоці.

Як зазначається, пунктом призначення судна вказаний Пакистан. За даними моніторингових сервісів, танкер, ймовірно, скористався північним маршрутом через протоку – ближче до іранського узбережжя, який погоджений Тегераном.

Катар, який торік забезпечував майже 20% світового експорту СПГ, від початку конфлікту між США та Іраном наприкінці лютого фактично не міг здійснювати поставки скрапленого газу через Перську затоку.

Крім того, раніше цього тижня стало відомо, що щонайменше два танкери зі СПГ, завантажені на підприємстві Національної нафтової компанії Абу-Дабі, також успішно перетнули Ормузьку протоку після початку конфлікту.

