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Керівник ОПУ запевнив місію МВФ, що Україна продовжить реформи

МВФ зі свого боку готовий і надалі системно підтримувати Україну.

Керівник ОПУ запевнив місію МВФ, що Україна продовжить реформи
зустріч ОПУ з делегацією МВФ
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів робочу зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Ґреєм. 

Як ідеться на сайті ОПУ, Буданов запевнив делегацію Фонду, що Україна налаштована на впровадження структурних реформ. Вони мають забезпечити довгострокову економічну стійкість, відбудову країни в повоєнний період та подальшу інтеграцію до ЄС.

Зі свого боку Ґрей сказав, що МВФ готовий і надалі системно підтримувати Україну. Очільник місії висловив упевненість у досягненні конструктивних компромісів, які допоможуть зміцнити економіку і стимулюватимуть розвиток держави.

Заступниця керівника ОП Ірина Мудра детально розповіла про хід реформ, зокрема, у сфері боротьби та запобігання корупції. 

Наразі представники МВФ працюють в Україні у межах першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Ця спільна робота команди Фонду та українських посадовців є ключовим етапом для подальшої продуктивної співпраці.

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