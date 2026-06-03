Керівник ОПУ запевнив місію МВФ, що Україна продовжить реформи

МВФ зі свого боку готовий і надалі системно підтримувати Україну.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів робочу зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Ґреєм.

Як ідеться на сайті ОПУ, Буданов запевнив делегацію Фонду, що Україна налаштована на впровадження структурних реформ. Вони мають забезпечити довгострокову економічну стійкість, відбудову країни в повоєнний період та подальшу інтеграцію до ЄС.

Зі свого боку Ґрей сказав, що МВФ готовий і надалі системно підтримувати Україну. Очільник місії висловив упевненість у досягненні конструктивних компромісів, які допоможуть зміцнити економіку і стимулюватимуть розвиток держави.

Заступниця керівника ОП Ірина Мудра детально розповіла про хід реформ, зокрема, у сфері боротьби та запобігання корупції.

Наразі представники МВФ працюють в Україні у межах першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Ця спільна робота команди Фонду та українських посадовців є ключовим етапом для подальшої продуктивної співпраці.