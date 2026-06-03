ВАКС заарештував організатора схеми розкрадання 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 3 червня обрав запобіжний захід фактичному власнику низки компаній, якого вважають організатором масштабної корупційної схеми.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ідеться про заволодіння майже 170 млн грн Енергоатома під час будівництва стратегічного об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Суд ухвалив рішення застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу організатору схеми визначили можливість внесення застави у розмірі 30 млн грн. У разі внесення цих коштів на фігуранта буде покладено низку процесуальних обов'язків.

Прокурор САП вважає, що 30 млн грн є занадто малою сумою, яка не здатна повністю нівелювати наявні ризики. Через це САП уже готує апеляційну скаргу – вимагатиме збільшити суму застави.

Подробиці справи