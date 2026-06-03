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ВАКС заарештував організатора схеми розкрадання 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС

Підозрюваний може також внести 30 млн грн застави.

ВАКС заарештував організатора схеми розкрадання 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС
фігуранти справи
Фото: САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 3 червня обрав запобіжний захід фактичному власнику низки компаній, якого вважають організатором масштабної корупційної схеми. 

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ідеться про заволодіння майже 170 млн грн Енергоатома під час будівництва стратегічного об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Суд ухвалив рішення застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу організатору схеми визначили можливість внесення застави у розмірі 30 млн грн. У разі внесення цих коштів на фігуранта буде покладено низку процесуальних обов'язків.

Прокурор САП вважає, що 30 млн грн є занадто малою сумою, яка не здатна повністю нівелювати наявні ризики. Через це САП уже готує апеляційну скаргу – вимагатиме збільшити суму застави.

Подробиці справи

  • САП повідомляла, що власник компаній і ексерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» реалізували схему заволодіння коштами державного підприємства під час будівництва ГАЕС, залучивши підконтрольне організатору схеми товариство.
  • Фірма поставила державному підприємству комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю 305 млн грн.
  • Проте з’ясувалося, що закупівля відбулась через підконтрольне іноземне товариство, а вартість обладнання завищена майже на 170 млн грн.
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