Апеляція ВАКС залишила під заставою трьох суддів Верховного Суду

Підозрювані можуть внести 3 млн грн, 2,5 млн грн та 2 млн грн відповідно.

судове засідання у справі трьох суддів Верховного Суду
2 червня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвали слідчих суддів про застосування запобіжних заходів до трьох чинних суддів Верховного Суду. 

Підозрювані залишаться під заставою у розмірі 3 млн грн, 2,5 млн грн та 2 млн грн.

За результатами розгляду колегія суддів відхилила апеляційні скарги як прокурора, так і сторін захисту.

Подробиці справи

  • Троє чинних суддів Верховного Суду і суддя в відставці отримали підозри за одержання неправомірної вигоди. Йдеться про хабар за ухвалення рішення в інтересах Костянтина Жеваго – власника групи "Фінанси і кредит".
  • САП і НАБУ повідомили, що у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій ПГЗК у чотирьох компаній. Через 18 років ці колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом про визнання продажу акцій недійсними та повернення їх комбінату. Суд відмовив. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення першої інстанції і визнав продаж акцій недійсним. 
  • Подальший розгляд справи проводили судді Великої Палати Верховного Суду. Тоді, за версією слідства, Жеваго змовився з адвокатом бекофісу Верховного Суду. 
  • У 2023 Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. І після цього 1,8 млн доларів були розділені між Князєвим і суддями. Князєв і адвокат отримали підозри в травні, в липні – сам Жеваго. Торік у вересні підозру оголосили людині, за посередництва якої забезпечили передачу коштів.
  • Вища рада правосуддя після скандалу відсторонила підозрюваних від здійснення правосуддя до 19 липня цього року.
