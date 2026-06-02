Апеляція ВАКС залишила під заставою трьох суддів Верховного Суду

2 червня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвали слідчих суддів про застосування запобіжних заходів до трьох чинних суддів Верховного Суду.
Про це повідомила пресслужба АП.
Підозрювані залишаться під заставою у розмірі 3 млн грн, 2,5 млн грн та 2 млн грн.
За результатами розгляду колегія суддів відхилила апеляційні скарги як прокурора, так і сторін захисту.
Подробиці справи
- Троє чинних суддів Верховного Суду і суддя в відставці отримали підозри за одержання неправомірної вигоди. Йдеться про хабар за ухвалення рішення в інтересах Костянтина Жеваго – власника групи "Фінанси і кредит".
- САП і НАБУ повідомили, що у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій ПГЗК у чотирьох компаній. Через 18 років ці колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом про визнання продажу акцій недійсними та повернення їх комбінату. Суд відмовив. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення першої інстанції і визнав продаж акцій недійсним.
- Подальший розгляд справи проводили судді Великої Палати Верховного Суду. Тоді, за версією слідства, Жеваго змовився з адвокатом бекофісу Верховного Суду.
- У 2023 Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. І після цього 1,8 млн доларів були розділені між Князєвим і суддями. Князєв і адвокат отримали підозри в травні, в липні – сам Жеваго. Торік у вересні підозру оголосили людині, за посередництва якої забезпечили передачу коштів.
- Вища рада правосуддя після скандалу відсторонила підозрюваних від здійснення правосуддя до 19 липня цього року.