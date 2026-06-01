Посадовця дорожньої служби Львівщини підозрюють у нецільовому використанні 94 млн грн

Він оплатив ремонт майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів — Краківець.

Начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, що раніше була Службою автомобільних доріг, підозрюють у нецільовому використанні бюджетних 94 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ та Нацполіції.

За даними слідства, у 2022 році посадовець забезпечив оплату робіт із капітального ремонту майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів — Краківець за кошти, передбачені на поточні видатки. У НАБУ зазначають, що посадовець знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі витрати. Водночас саме видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритет, що забезпечувало швидкий розрахунок із підрядником.

Унаслідок цього у грудні 2022 року підрядній організації перерахували понад 92 млн грн бюджетних коштів не за цільовим призначенням.

У 2023 році посадовець забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті на суму майже 2 млн грн.

Як пояснили у Нацполіції, фактично виконані роботи належать до будівництва нових об’єктів і повинні фінансуватися за окремими бюджетними програмами. Натомість для зведення стоянки використали кошти, передбачені для поточного експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. При цьому фінансування капітального будівництва за відповідною програмою не передбачалося взагалі й посадовець знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі капітальні витрати.

Крім того, проєкт передбачав облаштування асфальтобетонного покриття на площі понад 16 000 квадратних метрів. Однак, як з’ясувалося, не було жодної необхідності це робити, хоча це суттєво збільшило витрати бюджетних коштів.

На підставі зібраних доказів начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 210 (Нецільове використання бюджетних коштів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.