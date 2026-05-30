Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаПраво

На Вінниччині взято під варту 82-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні дитини

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині взято під варту 82-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні дитини
Фото: Офіс генпрокурора

На Вінниччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 82-річного жителя Оратівської громади, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дитини. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався кілька тижнів тому за місцем проживання дитини. Підозрюваний, який є далеким родичем родини потерпілої, прийшов до будинку дівчинки, коли батьків не було вдома, та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Реклама

Як повідомляють правоохоронці, інцидент був зафіксований на мобільний телефон. Інформація про це стала відома шкільній психологині, яка повідомила правоохоронні органи.

Чоловіка затримано, під час слідчих дій вилучено речові докази. Прокурори Немирівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру. За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про тримання під вартою без права внесення застави.

З дитиною працюють спеціалісти на базі Центру захисту дитини за моделлю "Барнахус".

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies