На Вінниччині взято під варту 82-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні дитини

На Вінниччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 82-річного жителя Оратівської громади, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дитини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався кілька тижнів тому за місцем проживання дитини. Підозрюваний, який є далеким родичем родини потерпілої, прийшов до будинку дівчинки, коли батьків не було вдома, та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Як повідомляють правоохоронці, інцидент був зафіксований на мобільний телефон. Інформація про це стала відома шкільній психологині, яка повідомила правоохоронні органи.

Чоловіка затримано, під час слідчих дій вилучено речові докази. Прокурори Немирівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру. За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про тримання під вартою без права внесення застави.

З дитиною працюють спеціалісти на базі Центру захисту дитини за моделлю "Барнахус".

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.