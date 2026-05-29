ОГП: у Дніпрі двом експоліцейським повідомили про підозру у катуванні затриманого

У Дніпрі двом колишнім працівникам поліції повідомили про підозру у катуванні та умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, якого затримали після побутового конфлікту.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, інцидент стався у червні 2024 року. Правоохоронці прибули на виклик щодо ножового поранення між сусідами у Дніпровському районі. Під час конфлікту один із чоловіків поранив сусіда ножем, після чого сам викликав швидку допомогу та визнав обставини події.

Після цього поліцейські одягнули на чоловіка кайданки, вивели його на подвір’я та почали бити. За версією прокуратури, правоохоронці вимагали, аби затриманий "не забув, що казати у райвідділку".

Упродовж приблизно 15 хвилин чоловікові завдали понад 20 ударів руками та ногами.

Згодом потерпілого доставили до відділення поліції у тяжкому стані та повідомили йому про підозру. Через критичний стан здоров’я чоловіка не прийняли до ізолятора тимчасового тримання.

Слідство встановило, що після цього його кілька годин возили службовим автомобілем, а згодом доставили до лікарні нібито для проходження флюорографії.

Медики госпіталізували чоловіка до реанімації. У нього діагностували тяжкі тілесні ушкодження, значну крововтрату, травматичний гемоторакс та перелом ребра.

Після інциденту обидва правоохоронці звільнилися з лав Національної поліції. Наразі триває досудове розслідування.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.