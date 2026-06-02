Від 2022 року ДБР розслідує понад 3 тис. злочинів проти нацбезпеки

Найбільше проваджень є за фактами державної зради.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ДБР здійснює досудове розслідування у 3 тис. 32 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Як йдеться у пресрелізі Бюро, з них:

2 тис. 12 проваджень — за фактами державної зради;

806 — за колабораційну діяльність;

54 — за пособництво державі-агресору;

інші — за суміжними статтями Кримінального кодексу України.

Станом на червень 2026 року 1 тис. 698 особам вже повідомили про підозру. Оголосили у розшук 536 людей, а 1 тис. 346 осіб перевіряють на причетність до таких злочинів.

До суду скерували 1 тис. 489 обвинувальних актів.