СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаПраво

Від 2022 року ДБР розслідує понад 3 тис. злочинів проти нацбезпеки

Найбільше проваджень є за фактами державної зради.

Від 2022 року ДБР розслідує понад 3 тис. злочинів проти нацбезпеки
Фото: РБК

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ДБР здійснює досудове розслідування у 3 тис. 32 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки. 

Як йдеться у пресрелізі Бюро, з них:

  • 2 тис. 12 проваджень — за фактами державної зради;
  • 806 — за колабораційну діяльність;
  • 54 — за пособництво державі-агресору;
  • інші — за суміжними статтями Кримінального кодексу України.

Станом на червень 2026 року 1 тис. 698 особам вже повідомили про підозру. Оголосили у розшук 536 людей, а 1 тис. 346 осіб перевіряють на причетність до таких злочинів.

До суду скерували 1 тис. 489 обвинувальних актів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies