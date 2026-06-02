ДПС виявила масштабну схему виведення коштів за кордон через понад 2 тисячі компаній

Фірми провели операції на суму більш ніж 198 млрд грн і після цього зникли. 

в.о голови Державної податкової служби України Леся Карнаух
Фото: Олександр Ратушняк

Державна податкова служба України виявила ознаки скоординованої схеми виведення грошей за кордон. 

Як ідеться на сайті ДПСУ, понад 2,3 тисячі компаній провели зовнішньоекономічні операції на суму більш ніж 198 млрд грн і після цього зникли. 

Податківці виявили порушення граничних строків розрахунків, проаналізувавши дані Нацбанку за 2024 рік – І квартал 2026 року. Більшість операцій стосувалися вивезення товарів: 1243 компанії експортували продукцію на понад 176 млрд грн, а 555 підприємств імпортували товари на суму більше ніж 18 млрд грн.

Понад 70% фірм-порушників зареєстровані у семи регіонах: Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Запорізькій областях та у Києві.

За словами очільниці ДПС Лесі Карнаух, сотні цих компаній згодом перереєстрували на одних і тих же людей. Зокрема, 1643 фізичні особи володіють або керують цими підприємствами, а також пов'язані з понад 42 тисячами інших компаній. Податківці встановили 7 осіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 фірм. Також багато підприємств-порушників користувалися однаковими ІР-адресами, подавали звітність з однієї комп’ютерної мережі та реєструвалися за однією адресою.

На підставі даних НБУ податківці провели перевірки та вже нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства. Усі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора. Щодо 557 компаній відомство вже підготувало висновки, які вказують на порушення податкового закону та ознаки відмивання грошей.

