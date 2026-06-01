Економіка, Держава

Свириденко: Україна розширить постачання скрапленого газу через термінал Клайпеди

Домовленості дозволять підвищити енергетичну стійкість держави.

Юлія Свириденко
В Україну надходитиме більше скрапленого природного газу з Балтійського регіону, повідомляє Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, відповідну угоду про довгострокове постачання СПГ через термінал у Клайпеді було досягнуто під час міжурядових консультацій у Вільнюсі.

Йдеться про постачання зрідженого природного газу, який може надходити як від американських, так і від близькосхідних виробників. Україна вже має досвід приймання таких енергоресурсів через міжнародні маршрути.

Досягнуті домовленості дозволять зміцнити вже існуючі канали постачання та підвищити енергетичну стійкість держави.

Свириденко підкреслила, що розширення співпраці з партнерами у Балтійському регіоні є важливим кроком для енергетичної безпеки України, особливо в умовах воєнних викликів.

«Це важливий крок для нашої стійкості», – зазначила Юлія Свириденко.

