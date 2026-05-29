На Одещині впроваджують пілотний проєкт єЧерги для легковиків

Одещина стане одним із пілотних регіонів для запуску єЧерги для легкових автомобілів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Транспортного форуму, який відбувся в Одесі.

«Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль», — зазначив Кулеба.

Система єЧерга вже працює для вантажного та автобусного транспорту. Наступний етап — тестування сервісу для легкових авто.

Запуск електронної черги для легкових авто стартує вже в червні. Запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерга. Скористатися послугою зможуть як українці, так і іноземці.