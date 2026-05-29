На Одещині впроваджують пілотний проєкт єЧерги для легковиків

Система єЧерга вже працює для вантажного та автобусного транспорту.

Олексій Кулеба
Фото: Міністерство розвитку громад та територій в Telegram

Одещина стане одним із пілотних регіонів для запуску єЧерги для легкових автомобілів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Транспортного форуму, який відбувся в Одесі.

«Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль», — зазначив Кулеба.

Система єЧерга вже працює для вантажного та автобусного транспорту. Наступний етап — тестування сервісу для легкових авто.

Запуск електронної черги для легкових авто стартує вже в червні. Запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерга. Скористатися послугою зможуть як українці, так і іноземці.

