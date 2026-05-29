Президент підписав закон про отримання Україною 90 млрд євро від ЄС

Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про позику на 90 млрд євро.
Про це ідеться на сайті парламенту.
Президент був ініціатором законопроєкту.
- Верховна Рада ратифікувала угоду про отримання кредиту на 90 млрд євро від Євросоюзу 28 травня. Ці кошти розраховані на два роки для покриття дефіциту бюджету.
- Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти критично важливі для забезпечення першочергових потреб України на 2026-2027 роки.
- Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
- Минулого тижня єврокомісар Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною. Цей документ відкрив шлях до отримання макрофінансової допомоги.
- Нещодавно стало відомо, що Україна для отримання першого траншу має виконати низку податкових та інституційних умов.