Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Економіка / Держава

В Україні спростили передачу держмайна в оренду для підприємств ОПК

Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

Підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі, ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. 

Як розповіла у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони.

Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів.

  • Нещодавно найбільші банки уклали Меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу.
