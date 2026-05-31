Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Розвідка: у Росії обвалюється рентабельність міжнародних автоперевезень

Причиною погіршення ситуації стали західні санкції. 

Фото: Служба зовнішньої розвідки

У Росії за підсумками першого кварталу 2026 року зафіксовано суттєве погіршення фінансового стану компаній, що здійснюють міжнародні автоперевезення. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними профільних логістичних агентств, середній фінансовий результат у розрахунку на одну вантажівку нині становить близько 1,5 тис. доларів збитку на місяць. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив приблизно 3,3 тис. доларів прибутку.

У розвідці зазначають, що ключовими причинами погіршення ситуації стали західні санкції та загальне уповільнення російської економіки, що призвело до падіння попиту на логістичні послуги. Додатково вплинули зростання вартості лізингу, пального, технічного обслуговування, податків та інших обов’язкових платежів.

Унаслідок цього, в галузі фіксується старіння автопарку та фактичне припинення його оновлення, що послаблює конкурентоздатність російських перевізників на міжнародному ринку.

На цьому тлі, за даними СЗРУ, посилюється позиція китайських перевізників, які завдяки доступу до дешевших кредитів, сучаснішому автопарку та нижчій собівартості рейсів поступово витісняють російські компанії з ринку міжнародних автоперевезень.

У середньостроковій перспективі це може призвести до подальшого ослаблення російського транспортного сектору та втрати контролю над частиною зовнішньоторговельних потоків, що, за оцінками розвідки, створює додаткові переваги для китайських компаній у доступі до російського ринку.

