У травні Міноборони допустило до експлуатації 175 зразків ОВТ

У травні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).
Як розповіли у пресслужбі відомства, майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами.
Найбільше серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою:
- безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) – кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як «Тінь», «Тур», «Мамба», «Палій», «Д’артаньян» та «Лупиніс»;
- боєприпаси – військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження;
- бронетехніка – лінійку підсилено 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу.
Всі зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств.
Також серед допущених до експлуатації новинок є:
- сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР) для протидії ворожим дронам;
- спеціалізовані автомобілі;
- наземні роботизовані комплекси (НРК) – серед яких «Гном», «Примара-Killer», Vepr, «Плющ+» та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових;
- новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.