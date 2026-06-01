ГоловнаЕкономікаДержава

У травні Міноборони допустило до експлуатації 175 зразків ОВТ

Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами.

НРК «Плющ», ілюстративне фото
Фото: facebook/Роботизовані Комплекси

У травні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).

Як розповіли у пресслужбі відомства, майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. 

Найбільше серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою:

  • безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) – кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як «Тінь», «Тур», «Мамба», «Палій», «Д’артаньян» та «Лупиніс»;
  • боєприпаси – військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження;
  • бронетехніка – лінійку підсилено 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу.

Всі зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств.

Також серед допущених до експлуатації новинок є:

  • сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР) для протидії ворожим дронам;
  • спеціалізовані автомобілі;
  • наземні роботизовані комплекси (НРК) – серед яких «Гном», «Примара-Killer», Vepr, «Плющ+» та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових;
  • новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.
