Росія вивела на орбіту перші 16 супутників “Рассвет”, які працюють у тестовому режимі.
Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов, коментуючи інформацію про російський аналог Starlink – проєкт “Бюро 1440”.
Він додав, що Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком.
“Питання лише в термінах”, – сказав Бескрестнов.
“Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200–250 супутників. У планах на найближчі роки запустити 300 а потім ще 700 супутників”, – пояснив він.
Радник додав, що коли і скільки супутників Москва запустить наразі невідомо, адже терміни та плани постійно змінюються
Бескрестнов пояснив, що наявні супутники теоретично вже можуть використовуватися проти України у військових цілях.
“Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6–10 хвилин, пролітаючи над нами. Вони пролітають приблизно раз на добу. Кому цікаво, коли і де вони пролітають, можете завантажити додаток, наприклад Satellite Tracker”, – сказав він.
“Теоретично ворог може вже встановити супутникові інтернет-термінали на Шахедах і спланувати атаку під час прольоту супутників, але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору, і поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв'язку, військового застосування не буде”, – каже Бескрестнов.
За його словами, якщо почнеться військове застосування супутників “Рассвет”, то Київ зафіксує це за трафіком із супутників, за розвідданими або за трофеями – залежно від того, яке буде застосування.
