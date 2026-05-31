У Сумах російський дрон атакував приватну садибу

Російський безпілотник атакував Стецьківський старостат Сумської громади. Влучання зафіксоване по приватній садибі.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.
"У Стецьківському старостаті внаслідок удару російського БпЛА типу "Молнія" у приватну садибу сталося загорання. Пожежу ліквідовано, але вогнем знищено комору", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок влучання пошкоджень зазнали будівлі сусідніх домогосподарств.
Люди не постраждали.
- Російська армія вночі завдала удару по житловому сектору Шостки. Постраждала цивільна людина.