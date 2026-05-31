Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Третій армійський корпус встановив дроновий контроль над територією Луганщини

Українські безпілотники уразити цілі в районі пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з РФ.

Бійці Батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади провели масштабну операцію на тимчасово окупованій території Луганської області, завдавши ударів по логістиці російських військ, складах боєприпасів та бронетехніці противника.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Зазначається, що під час операції українські оператори безпілотників змогли уразити цілі в районі пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією. Відстань до цього району становить понад 205 кілометрів углиб території, яка перебуває під контролем окупаційних військ.

За словами військових, удари були спрямовані по логістичних маршрутах, які використовуються для постачання російських підрозділів на Луганщині та Східній Слобожанщині.

"У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу", – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Операцію спланував та очолив командир взводу ударних безпілотних літальних апаратів із позивним "Схід", який є уродженцем Луганської області.

