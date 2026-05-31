Росіяни знищили відділення "Нової пошти" у Дніпрі

Компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

Внаслідок удару російської ракети по Дніпру повністю знищено відділення Нової пошти. Будівля згоріла вщент, на щастя, працівники не постраждали.

Про це повідомили у компанії "Нова пошта".

"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання", – заявив поштовий оператор.

"Нова пошта" уже задіяла резервні схеми та перебудувала логістику. Там зазначають, що затримки доставки вантажів не очікують.

Щодо посилок, що на момент атаки були у терміналі та в автомобілях – компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

"Ми вже зв'язуємось із клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", – зазначили там.

